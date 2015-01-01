هل انتهت الحكاية؟.. ريال مدريد يُقرر الإبقاء على المنبوذ
الأحد 28/يوليه/2019 - 05:39 م
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يبدو أن مسلسل الويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد الإسباني شارف على الإنتهاء، بعد الأزمات والمشاكل الكثيرة التي خلقها اللاعب ووكيله في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بأنه مسيرة بيل مع الريال قد انتهت.
وكشف موقع " BBC Sports" أنه من المفرر أن يبقي بيل مع ريال مدريد بعدما ألغي النادي الإسباني صفقة انتقاله بشكل رسمي إلى الدوري الصيني.
وتشير آخر التقارير الصحفية القادمة من إسبانيا، بأن زيدان يُفكر في الإبقاء على بيل مع الفريق بعد أن تعرض ماركو أسينسيو نجم المرينجي لقطع في الرباط الصليبي سيغيب على أثرها لأكثر من 7 شهور عن الفريق.
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