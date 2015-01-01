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علي جمعة يوضح حكم دخول الحمام بـ"قلادة" عليها آيات قرآنية (فيديو)

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:41 م
علي جمعة يوضح حكم دخول الحمام بـقلادة عليها آيات قرآنية (فيديو)
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رقية جمال
 
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وجه شخص سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قال خلاله: "ارتدي قلادة فيها بعض الآيات القرآنية فهل يجوز دخول الحمام بها؟"

وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، قائلًا: "يجوز ذلك من أجل الحفاظ عليها".

وأوضح، أن العلماء يروا أنه لا حرج في ذلك إذا خاف الإنسان أن تضيع أو تُهان.
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