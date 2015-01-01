إيران تعلن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي بعد انتهاء اجتماع فيينا

أعلنت إيران بعد انتهاء اجتماع فيينا أنها ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية عاجل" في نبأ عاجل لها.



كانت قد التقت الأحد في فيينا الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في اجتماع طارئ لمحاولة إيجاد طريقة لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة، وفي ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.



