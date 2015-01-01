ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حريق ميداني يصيب 68 فرداً في ساكسونيا السفلى بألمانيا

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:37 م
حريق ميداني يصيب 68 فرداً في ساكسونيا السفلى بألمانيا
Advertisements
طباعة
ترجمة - منة الشريف
 
Advertisements
ذكرت وسائل الاعلام الالمانية المحلية فوكس اونلاين اليوم الاحد ان حريقا ميدانيا اصاب 68 شخصا بالقرب من موقع تخييم في ولاية سكسونيا السفلى الالمانية.

كما ذكرت الشرطة المحلية أن الحريق أشعل من حصادة في حقل في بلدة كروكسهافن مساء السبت وتم إجلاء حوالي 1800 شخص بالقرب منهم 300 سائح.

وأصيب ما مجموعه 68 شخصًا واستنشق الكثير منهم دخانًا كثيفًا.

وتم نقل سبعة من المصابين إلى المستشفى لكن لم يتعرض أي منهم للخطر.

وقد أرسلت الحكومة المحلية حوالي 200 من عمال الطوارئ وتم احتواء الحريق.
Advertisements
المزيد عن: ساكسونيا السفلى حريق ميداني المانيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
-
x
18:00
-
ليفربول