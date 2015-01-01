مادورو: أكثر من 80% من الشعب الفنزويلى يرفضون التدخل العسكرى
الأحد 28/يوليه/2019 - 05:35 م
خاطر عبادة
Advertisements
Advertisements
قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، من ساحة أكاديمية الجيش العسكرية خلال حفل تخرج أعضاء جدد في الميليشيا الوطنية البوليفارية اليوم، "إنّ أكثر من 80% من الفنزويليين يرفضون الدعوة للتدخل العسكري في البلاد".
كما أكد الرئيس الفنزويلي أنه يجب أن يكون الجيش مستعدًا "لطرد أي قوة غازية" و "الدفاع عن كل شبر من الأراضي الوطنية أمام الأعداء" في حالة العدوان.
وشدد مادورو، أيضًا على أن "أي نية لتطبيق معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة" داخل فنزويلا يجب اعتبارها- وفقًا للدستور- بمثابة عمل معادي للسيادة الوطنية وعدوان على الأرض والشعب والسلام والتأييد. للقانون الدولي ".
Advertisements