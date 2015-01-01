الصفقة المُزدوجة.. تحديد موعد انضمام نيمار لبرشلونة وعودة صديق ميسي
الأحد 28/يوليه/2019 - 05:31 م
الفجر الرياضي
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ينتظر البرازيلي داني ألفيس الظهير الأيمن السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أخر التطورات في عودة نيمار إلى برشلونة الإسباني خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس لحسم مصيره بالانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني.
وقال موقع "UOL" ألفيش ينتظر داني ينتظر تطورات بعودة نيمار للبارسا، عودة من المحتمل تشمل سيميدو لباريس سان جيرمان وهكذا سيحتاج البلوجرانا لخدماته بتعزيز الظهير الأيمن.
وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أكدت بأنن داني ألفيس قد قد تواصل مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، من أجل عرض خدماته على النادي الكتالوني والاستفسار عن إمكانية عودته.
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