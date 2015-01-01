مجلس جامعة الفيوم يكرم الدكتور أشرف رحيل (صور)

عُقد اجتماع مجلس جامعة الفيوم رقم (162)، برئاسة الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وبحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق والدكتور عبدالحميد عبدالتواب رئيس جامعة الفيوم الأسبق والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.



