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"المالية" تعلن صرف مرتبات أغسطس للعاملين بالدولة قبل عيد الأضحي

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:17 م
المالية تعلن صرف مرتبات أغسطس للعاملين بالدولة قبل عيد الأضحي
وزارة المالية
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أحمد الشيخ
 
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جددت وزارة المالية، تأكيدها على أنه سيتم صرف مرتبات أغسطس، بما فيها المحولة على البنوك، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 8 من الشهر نفسه، أي قبل عيد الأضحى، ومرتبات سبتمبر اعتبارًا من يوم 15 من الشهر نفسه، ومرتبات أكتوبر اعتبارًا من يوم ٢٠ من الشهر نفسه.

أوضحت أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات يوليو بالعلاوات والزيادات المقررة، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 14 إلى يوم 18 من الشهر نفسه، إلا أن بعض الجهات تأخرت عن هذا الموعد، وقد تم السماح لها بصرف مرتبات هذا الشهر يومي 29، 30 يوليو الحالي.

وجَّهت الوازرة الجهات الإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر في المواعيد المقررة؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي (٢٠١٩/ ٢٠٢٠)، وتيسيرًا على العاملين بالدولة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد.

أشار عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن صرف المتأخرات وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات عن أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر يخضع للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.
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