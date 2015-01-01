القبض على المعتدي على سفارة البحرين في لندن

أُلقي القبض يوم أمس على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في لندن نتيجة للاقتحام غير المصرح به على سطح السفارة بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.





وأشارت الوكالة إلى أنه تم استدعاء الشرطة من قبل السفارة ثم أُلقي القبض على الشخص والذي نُقل فوراً إلى مركز شرطة ويستمنستر، مشيرة إلى أنه أُلقي القبض مسبقاً على المدعو المدان بنفس الجريمة في عام 2012.





وأكدت وكالة الأنباء البحرينة أنه تم التعدي على سطح السفارة بغرض دعم أعضاء تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم الإرهاب في المملكة المتحدة، وكان المدعو قد هدد بالقفز من على سطح السفارة، قبل أن يتدخل موظفو السفارة لكبح ما قام به حرصاً لسلامته إلى أن وصلت الشرطة، وبموجب القانون الدولي وقانون المملكة المتحدة، فإن المرافق الدبلوماسية محمية، إلا أنه من الواضح أن تصرفات المدعو تتجاوز أي احتجاج سلمي مشروع.



