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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:13 م
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا
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الفجر السعودي
 
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 40.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8859.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 77 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, اسمنت الشرقية, زين السعودية, اميانتيت, وسايكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات معادن, كهرباء السعودية, بوبا العربية, ميفك ريت, واسمنت ينبع فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.61% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, التصنيع، الراجحي, أميانتيت, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, التصنيع، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 21.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3764.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 42 ألف سهم تقاسمتها 118 صفقة.

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