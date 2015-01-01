"التموين" تطرح لحوم بلدي وسودانية لتلبية احتياجات المواطن في عيد الأضحى
الأحد 28/يوليه/2019 - 04:12 م
أحمد فشير
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كلفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة طرح كميات إضافية من منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك؛ نظرًا لزيادة معدلات إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال هذه الأيام.
وعقدت التموين، اجتماعات مع الموردين بشأن التعاقد على شراء الخراف الحية وطرحها من خلال شركتى الجملة العامة والمصرية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وإنشاء شوادر لطرح الخراف بالكيلو، موضحة أن كمية الخراف المتعاقد عليها ستطرح في الأسواق بأسعار مخفضة.
وأوضحت، أن اللحوم المعروضة في إطار تلبية احتياجات تتمثل في الأصناف التالية:
- لحوم بلدى طازجة.
- لحوم سودانية.
- لحوم ضأن مبردة.
وأشارت إلى أنه سيتم طرح المنتجات من خلال السيارات المتحركة لتوفير المنتجات فى الميادين العامة والأماكن التى لا يتواجد بها منافذ سلعية، كما سيتم إنشاء أكثر من 20 شادر فى المحافظات لطرح الخراف الحية، وكذلك اللحوم الطازجة السودانية وكذلك المجمدة بأسعار بأقل من الأسواق الأخرى بنسبة من 15 إلى 25 %.
وشددت التموين، على الأجهزة الرقابية والممثلة فى جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الطب البيطرى بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق خاصة اللحوم والدواجن.
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