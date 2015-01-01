سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر.. تعرف على التفاصيل
الأحد 28/يوليه/2019 - 04:07 م
الفجر الفني
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تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر، لسرقة منزلها، وفقدت مجوهرات وأشياء تعادل الـ400 ألف جنيه.
وقادت معاينة رجال الشرطة لشقة الفنانة شيرين سيف النصر المباحث لفحص المترددين عليها سواء العاملين أو أصدقائها، وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، ومطابقتها بأقوال الضحية حول آخر زائريها.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهمة التي أقرت بالواقعة، وأرشدت عن المسروقات.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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