المعهد التقني للهندسة والبترول يفتح برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

فتح المعهد التقني للهندسة والبترول العالي، باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات الرائدة بقطاع المقاولات مع شركة أرامكو السعودية.

وتتمثل مدة البرنامج في 9 أشهر، ومن المقرر أن يقام في مدينة الدمام لحملة الثانوية أو الكفاءة لدراسة التخصصات التالية “السلامة المهنية، اللحام، تركيب الأنابيب، وتركيب السقالات”.

واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية “رجال فقط”، حاصل على الشهادة الثانوية أو الكفاءة المتوسطة، العمر بين 18 و 30 سنة، مع اجتياز اختبارات القبول، وأن يكون لائقًا صحيًا للعمل المهني.

ويوفر عدة مميزات منها تدريب لمدة 9 أشهر إلى سنة منتهي بالتوظيف، راتب شهري خلال فترة التدريب 3000 ريال، الراتب بعد انتهاء الدراسة يبدأ من 4500 ريال.

كما يوفر شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعتمدة من NCCER الأمريكية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتأمين طبي للموظف.