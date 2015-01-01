مصري يحصل على 400 ألف جنيه مستحقاته وديا عن فترة عمله بإيطاليا‎

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو بإيطاليا، نجح في تسوية نزاع بين صاحب عمل وعامل مصري وديا، وحصل علي مستحقاته البالغة 20 ألف يورو، أي حوالي 400 ألف جنيه مصري.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة ومساعدة المواطن المصري "أ.أ. ر" مع صاحب العمل لحصوله علي مستحقاته وديا، بعد أن قام بإنهاء علاقة العمل.





وبالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران قال : إنه قام باستدعاء صاحب العمل، وتم بحث المشكلة معه وعرض عليه الحل الودي، ولكنه لم يتجاوب مع المكتب في بداية الأمر، وتم توجيه العامل إلي الإجراء القانوني الذي يجب عليه اتخاذه، وتم وصول المشكلة للقضاء الإيطالي وبمتابعة من مكتب التمثيل العمالي.





وبعد الوصول المشكلة للقضاء اقتنع صاحب العمل بالحل الودي، وتم تسويه النزاع بحصول العامل علي 20 ألف يورو ، أي حوالي 400 ألف جنيه مصري وهو المبلغ الذي تم تحديده من قبل مكتب التمثيل مقابل الحل الودي، وتنازل العامل عن شكواه ، ووجه العامل الشكر والتقدير لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي، وسلم للمكتب صور من المستندات الدالة علي الصرف .



