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فيتنام تضبط 125 كيلوجرام من قرون وحيد القرن وسبع جثث للنمور

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:10 م
فيتنام تضبط 125 كيلوجرام من قرون وحيد القرن وسبع جثث للنمور
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قالت فيتنام انها ضبطت أكثر من 125 كيلوجرامًا من قرون وحيد القرن مخبأة في كتل من الجبس وشحنها من الامارات العربية المتحدة وهي أحدث قضية واسعة النطاق لتهريب الحيوانات البرية في جنوب شرق آسيا.

وقالت ادارة الجمارك في بيان ان قرون وحيد القرن اكتشفت في وقت سابق هذا الاسبوع في مطار نوي باي في هانوي في شحنة وصلت على متن شركة طيران الاتحاد.

وبشكل منفصل، اعتقلت الشرطة في فيتنام في وقت سابق من هذا الأسبوع ثلاثة رجال لنقلهم سبع جثث نمر متجمد من لاوس إلى هانوي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

يأتي ذلك بعد أن قالت السلطات في سنغافورة الأسبوع الماضي إنها استولت على رقم قياسي يبلغ 8.8 طن من العاج متجه إلى فيتنام جاء من حوالي 300 فيل أفريقي.

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المزيد عن: يوان فيتنام غير مشروع تصدير الحكومى
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