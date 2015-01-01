‎فرقة المزاجنجية ونجم "ذا فويس" يستعدون لحفل ساقية الصاوي





ويشارك في الحفل أماني سمير مطربة الأوبرا المصرية، ومنة سري مطربة فرقة الموسيقى العربية بالإضافة إلي عدد كبير من الموسيقيين الذين تحمّسوا لفكرة تقديم أغاني الثمانينات والتسعينات.







‎تقوم فرقة “المزاجنجية” التي أسّسها منذ فترة ‎ الفنان والإعلامي “مصطفى محمود” مقدم برنامج “مزاجنجي” بغناء أغاني حقبة الثمانينات والتسعينات بشكل مبهج وخفيف .

‎تستعد فرقة “المزاجنجية” مع نجم "ذا فويس" عبد العظيم الذهبي، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك على خشبة مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي يوم الأربعاء المقبل المافق 31 من يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.