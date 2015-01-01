مفاجآة صادمة تكشف سر سقوط ريال مدريد المدوي أمام أتلتيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سر السقوط المدوي لريال مدريد أمام غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 في الكأس الدولية للأبطال.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية ، أن ريال مدريد مدريد يُعاني من فجوة دفاعية واضحة ، حيث تلقى الفريق 12 هدفًا خلال 3 مباريات ، جاءت ستة أهداف منها خلال النصف ساعة الأولى.

وتابعت الصحيفة:" لايزال أمام ريال مدريد الكثير من الأمور لتطويرها من الآن وحتى انطلاقة الليجا، هناك عمل على الفريق القيام به ولاسيما في الدفاع ، لا يقع اللوم على خط الدفاع فقط لأن زيدان يعلم أنها مشكلة جماعية وبيانات المباريات التحضيرية الثلاثة لا تدع مجالًا للشك.

وأضافت الصحيفة:"معظم الأهداف التي تلقاها الفريق خلال المواجهات الثلاثة كانت نتيجة لفشل دفاعي سواء بأخطاء في التحرك، أو قلة تركيز أو حتى تمركز سيء من الفريق في الخلف".

وواصلت الصحيفة:" عانى زيدان بالفعل من فقدان الفريق للحدة والكثافة خلال الدقائق الأولى لمباريات عديدة مما جعل الفريق يتأخر بالنتيجة في الكثير من المباريات منذ البداية. مدريد استقبل 12 هدفًا خلال 3 مباريات دون أن نحتسب عددًا لا حصر له من الفرص التي سنحت لخصومه".