ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجآة صادمة تكشف سر سقوط ريال مدريد المدوي أمام أتلتيكو

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:01 م
مفاجآة صادمة تكشف سر سقوط ريال مدريد المدوي أمام أتلتيكو
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سر السقوط المدوي لريال مدريد أمام غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 في الكأس الدولية للأبطال.

 

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية ، أن ريال مدريد مدريد يُعاني من فجوة دفاعية واضحة ، حيث تلقى الفريق 12 هدفًا خلال 3 مباريات ، جاءت ستة أهداف منها خلال النصف ساعة الأولى.

 

وتابعت الصحيفة:" لايزال أمام ريال مدريد الكثير من الأمور لتطويرها من الآن وحتى انطلاقة الليجا، هناك عمل على الفريق القيام به ولاسيما في الدفاع ، لا يقع اللوم على خط الدفاع فقط لأن زيدان يعلم أنها مشكلة جماعية وبيانات المباريات التحضيرية الثلاثة لا تدع مجالًا للشك.

 

وأضافت الصحيفة:"معظم الأهداف التي تلقاها الفريق خلال المواجهات الثلاثة كانت نتيجة لفشل دفاعي سواء بأخطاء في التحرك، أو قلة تركيز أو حتى تمركز سيء من الفريق في الخلف".

 

وواصلت الصحيفة:" عانى زيدان بالفعل من فقدان الفريق للحدة والكثافة خلال الدقائق الأولى لمباريات عديدة مما جعل الفريق يتأخر بالنتيجة في الكثير من المباريات منذ البداية. مدريد استقبل 12 هدفًا خلال 3 مباريات دون أن نحتسب عددًا لا حصر له من الفرص التي سنحت لخصومه".

Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك