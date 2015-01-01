مدرب بطل أوروبا يجهز علي سلامة لبطولة فينسيا الدولية لناشئي الجولف

انتظم الثنائي المصرى على سلامة وشقيقته تاتيانا سلامة فى معسكر تدريبي خارجى بمدينة فلورنسا الايطالية وذلك استعدادا للمشاركة فى بطولة فينسيا الدولية المفتوحة للجولف التى تقام خلال الفترة من 22وحتى 24 اغسطس المقبل.



ويتولى تدريب على سلامة فى المعسكر المدرب الهولندى الشاب باس كرافينكل والذى قاد اللاعب الهولندي الواعد اورسيل يوب للفوز ببطولة اوربا مرحلة 8 سنوات هذا العام .



ويقوم كرافينكل بإعداد وتجهيز على سلامة فنيا للمشاركة فى منافسات مرحلة 9 سنوات ببطولة فينسيا احدى جولات الدورى العالمى لناشئي الجولف يو اس كيدز .



فيما تخضع تاتيانا سلامة وهى اصغر لاعبات البطولة لم تكمل عامها الخامس وتلعب فى مرحلة 7 سنوات للتدريب تحت اشراف المدربة الايطالية باربرا برون .

ويتدرب على وتاتيانا سلامة على فترتين يوميا حتى نهاية الاسبوع الجارى طبقا للبرنامج التدريبى الخاص بهما .