مقتل جندي بريطاني بنيران صديقُة في سوريا

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أوضح المسؤولون إن جنديًا من القوات الخاصة البريطانية قُتل أثناء قتاله مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بنيران صديقة، وليس بسبب قنبلة على جانب الطريق كما كان يعتقد سابقًا.



توفي الرقيب مات تونرو في مارس 2018 إلى جانب الكوماندوز الأمريكي الرقيب جوناثان دونبار أثناء عملية مشتركة في منبج، شمال سوريا، مع القوات الأمريكية الخاصة. وكان البنتاغون قد قال إنهم ماتوا بسبب عبوات ناسفة.



لكن خلص المحققين إلى أن تونرو، 33 عامًا، قُتل بنيران متفجرات اطلقها زميل له.



صرحت وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت "في البداية اعتقدنا أن الرقيب تونرو قتل بيد العدو"، إلا أن التحقيقات الاحقة اوضحت أنه قُتل بسبب "تفجير عرضي لمتفجرات تحملها قوات التحالف".

