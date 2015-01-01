اتحاد جدة السعودي يرفض رحيل نجم الفريق البرازيلي





رفض نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي ترك نجم الفريق اللاعب البرازيلي رومارينيو حيث يمتلك العديد من العروض المقدمة من الدوري البرازيلي من أجل التعاقد مع اللاعب على سبيل البيع أو الإعارة وهو ما رفضه مجلس إدارة الفريق.

ووفقًا لجريدة "fox sports"،أن النادي السعودي قد رفض عرضًا بقيمه 18 مليون ريال برازيلي من نادي كورنتثيانز البرازيلي لشراء عقد رومارينيو وهو أبرز العروض الجدية التي قُدمت للاعب.

وقد خاض المهاجم البرازيلي صاحب الثامنة والعشرين عام مع نادي اتحاد جدة السعودي 38 مباراة بواقع 2645 دقيقة سجل خلالها 14 هدف وصنع إثنين.

ويرى مجلس إدارة الفريق صعوبة ترك اللاعب بتلك السهولة حيث يعتمد عليه الفريق ومن الصعب تعويض لاعب بنفس الجودة وفي هذا الوقت الصعب مما يزيد من فرص عدم رحيله عن صفوف الفريق.