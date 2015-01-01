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محمد الشلهوب يقرر البقاء في صفوف الهلال السعودي

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:46 م
محمد الشلهوب يقرر البقاء في صفوف الهلال السعودي
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محمد صلاح
 
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قرر اللاعب محمد الشلهوب قائد فريق الهلال السعودي البقاء في صفوف الفريق موسم إضافي وذلك بعد موافقة مدرب الفريق رازفان لوشيسكو حيث كان قرار اللاعب ترك الساحرة المستديرة بنهاية هذا العام ولكن بعد موافقة المدير الفني بقائه لموسم إضافي ثم الإعتزال قرر اللاعب تأجيل القرار.

وقد ذكر موقع سعودي إن قائد الفريق محمد الشلهوب حدد قراره بالبقاء في الملاعب لمدة موسم ولكنه ينتظر حسم الجهاز الفني في الفريق مصيره حيث في حالة رفضهم بقائه سيتجه للعب موسم أخر في أي فريق ثم الإعتزال.

ويعتبر اللاعب محمد الشلهوب لاعب فريق الهلال السعودي أكثر لاعب في تاريخ الكرة السعودية حصدًا للألقاب برصيد 31 لقب متفوقًا على كل لاعبي السعودية.
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