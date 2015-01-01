اللجنة الأولمبية المصرية تستقبل سكرتير عام اللجنة الأولمبية الليبية

استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في مقر اللجنة اليوم خالد الزنكولي سكرتير عام اللجنة الأولمبية الليبية بحضور المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية.





تأتي الزيارة في إطار دعم سبل التعاون والتواصل بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الليبية في إطار سياسة اللجنة الأولمبية المصرية في التعاون والتواصل مع جميع الدول العربية والإفريقية والدولية وتبادل التعاون.