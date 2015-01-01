ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اللجنة الأولمبية المصرية تستقبل سكرتير عام اللجنة الأولمبية الليبية

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:45 م
اللجنة الأولمبية المصرية تستقبل سكرتير عام اللجنة الأولمبية الليبية
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في مقر اللجنة اليوم خالد الزنكولي سكرتير عام اللجنة الأولمبية الليبية بحضور المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية.


تأتي الزيارة في إطار دعم سبل التعاون والتواصل بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الليبية في إطار سياسة اللجنة الأولمبية المصرية في التعاون والتواصل مع جميع الدول العربية والإفريقية والدولية وتبادل التعاون.


قام خالد الزنكولي بجولة في متحف اللجنة الأولمبية المصرية مبديا إعجابه بالمتحف والذي يرصد تاريخ المشاركة الأولمبية المصرية في الدورات العالمية والافريقية والعربية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك