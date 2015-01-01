مسؤول الإيراني: الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى كان "بناء"
الأحد 28/يوليه/2019 - 03:46 م
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
Advertisements
قال عباس عراقشي المسؤول الإيراني اليوم الأحد إن عقد اجتماع طارئ مع أطراف الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى الكبرى كان "بناء"، ولكنه قال أن طهران ستواصل تخفيض التزاماتها النووية إذا فشل الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق.
ويحضر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين "عباس عراقشي"، والأمين العام "هيلغا شميد" اجتماع اللجنة المشتركة JCPOA في فيينا، والنمسا 28 يوليو 2019.
وقال عراقشي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين: "لا يمكنني القول أننا حللنا كل شيء وأستطيع أن أقول أن هناك الكثير من الالتزامات."
وأضاف: "كان الجو بناءً، وكانت المناقشات جيدة".
واجتمعت أطراف الاتفاق في فيينا اليوم الأحد لإجراء محادثات طارئة دعت ردًا على تصاعد التوترات بين إيران والغرب والتي اشتملت على مواجهات في البحر وانتهاكات طهران للاتفاق.
وقال عراقشي بعد الاجتماع "كما قلنا، سنواصل خفض التزاماتنا بالصفقة حتى يؤمن الأوروبيون مصالح إيران بموجب الاتفاق".
ويحضر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين "عباس عراقشي"، والأمين العام "هيلغا شميد" اجتماع اللجنة المشتركة JCPOA في فيينا، والنمسا 28 يوليو 2019.
وقال عراقشي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين: "لا يمكنني القول أننا حللنا كل شيء وأستطيع أن أقول أن هناك الكثير من الالتزامات."
وأضاف: "كان الجو بناءً، وكانت المناقشات جيدة".
واجتمعت أطراف الاتفاق في فيينا اليوم الأحد لإجراء محادثات طارئة دعت ردًا على تصاعد التوترات بين إيران والغرب والتي اشتملت على مواجهات في البحر وانتهاكات طهران للاتفاق.
وقال عراقشي بعد الاجتماع "كما قلنا، سنواصل خفض التزاماتنا بالصفقة حتى يؤمن الأوروبيون مصالح إيران بموجب الاتفاق".
Advertisements
المزيد عن: عباس عراقشي توترات إيران
- إيران لم تتقدم بشكوى بشأن انتهاك الاتفاق النووي
- شميد تؤكد تفعيل الآلية المالية الأوروبية "إينستكس"
- إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5 بالمئة
- نتنياهو: زيادة إيران مخزون اليورانيوم المخصب خطوة بالغة الخطورة
- الأمم المتحدة: المفتشون سيعدون تقريرا عن إعلان إيران زيادة مستوى التخصيب
- ماكرون يستنكر "انتهاك" إيران لالتزاماتها النووية
- بريطانيا تدعو إيران للعدول عن أنشطتها النووية
- الكرملين: وضع الاتفاق النووي يثير القلق وروسيا مستمرة في الجهود الدبلوماسية
- الوكالة الدولية للطاقة تبحث رفع إيران تخصيب اليورانيوم
- فرنسا تطالب إيران بمبادارت ضرورية لوقف التصعيد