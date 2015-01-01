مسؤول الإيراني: الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى كان "بناء"

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قال عباس عراقشي المسؤول الإيراني اليوم الأحد إن عقد اجتماع طارئ مع أطراف الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى الكبرى كان "بناء"، ولكنه قال أن طهران ستواصل تخفيض التزاماتها النووية إذا فشل الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق.



ويحضر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين "عباس عراقشي"، والأمين العام "هيلغا شميد" اجتماع اللجنة المشتركة JCPOA في فيينا، والنمسا 28 يوليو 2019.

وقال عراقشي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين: "لا يمكنني القول أننا حللنا كل شيء وأستطيع أن أقول أن هناك الكثير من الالتزامات."

وأضاف: "كان الجو بناءً، وكانت المناقشات جيدة".



واجتمعت أطراف الاتفاق في فيينا اليوم الأحد لإجراء محادثات طارئة دعت ردًا على تصاعد التوترات بين إيران والغرب والتي اشتملت على مواجهات في البحر وانتهاكات طهران للاتفاق.



وقال عراقشي بعد الاجتماع "كما قلنا، سنواصل خفض التزاماتنا بالصفقة حتى يؤمن الأوروبيون مصالح إيران بموجب الاتفاق".



