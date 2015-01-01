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فرج عامر: السيسي يولي اهتماما بالبنية العمرانية للمدن الجديدة

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:45 م
فرج عامر: السيسي يولي اهتماما بالبنية العمرانية للمدن الجديدة
المهندس فرج عامر
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عبداللطيف هيبة
 
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أكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على اهتمام الرئيس السيسى بالبنية العمرانية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها وتنتشر فى كافة أقاليم الجمهورية، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وبئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.
 
وأشار "عامر"، فى بيان له اليوم الأحد، إلى الجهد المبذول من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع، فى إطار المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر، والذى يستهدف زيادة مساحة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة، ومجابهة الزيادة السكانية المضطردة.

وأضاف، أن العمل المكثف على إتمام المشروعات الجاري العمل بها فى مجال المرافق والطرق، والشهادات الدولية بإنجازها فى أوقاتها المحددة وفقًا للمعايير الدولية، تعد بمثابة شهادة دولية على قدرة مصر على إنجاز المستحيل.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن نجاح مصر فى البناء والتنمية، وسيرها على خطى الإصلاح الاقتصادى بخطوات ثابتة، لاسيما مواصلة العمل فى مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للقاطنين بها.
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