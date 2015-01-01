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تعرف على موعد حفل جينفر لوبيز في الساحل الشمالي

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:40 م
تعرف على موعد حفل جينفر لوبيز في الساحل الشمالي
جينفر لوبيز
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الفجر الفني
 
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قالت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، إنها ستحتفل بعيد ميلادها المقبل في مصر، وتحديدا في هذا الصيف، حيث ستحيي حفلا غنيا كبيرا بالساحل الشمالى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضافت "جينيفر لوبيز" خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى: "أنا أدعوكم للاحتفال بعيد ميلادى هذا العام فى مصر.. 9 أغسطس".
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