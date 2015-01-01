3أسباب وراء أكبر تراجع لإيجار السكن في المملكة خلال 31 عامًا

سجل بند «الإيجار المدفوع للسكن» انخفاضًا ملحوظًا بلغت نسبته 8.9% للشهر الـ24 على التوالي، وهي النسبة الأكبر على مدار الـ31 عامًا الماضي. وأظهر أحدث تقرير عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، عن شهر يونيو 2019 تسجيل بند «الإيجار المدفوع للسكن» انخفاضًا سنويًّا بلغت نسبته 8.9% للشهر الـ24 على التوالي، مقارنة بـ1.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.





وحسبما ذكر تقرير لـ«العربية»، تعد تلك النسبة من الانخفاض السنوي لبند «الإيجار المدفوع للسكن» الأكبر خلال 31 عامًا مضت، حينما سجل نفس البند انخفاضًا سنويًّا آنذاك وصل إلى 9.6%، كانت ضمن فترة انخفاض قياسية امتدت إلى ستة أعوام متتالية (1984-1989)، سجل خلالها بند «الإيجار المدفوع للسكن» انخفاضًا وصلت نسبته 43.0%، انعكست آثاره في تلك الفترة على أسعار الأراضي والعقارات بالانخفاض بنسب أعلى.





ويرجع هذا الانخفاض القياسي في بند «الإيجار المدفوع للسكن» إلى عديد من العوامل الرئيسة، في مقدمتها زيادة شواغر الوحدات السكنية نتيجة زيادة ضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة، وخروج أكثر من 3 ملايين نسمة من الوافدين كعمالة وأسر ومخالفين لنظام الإقامة والعمل خلال العامين الماضيين، إضافة إلى انتقال عشرات الآلاف من الأسر السعودية لمساكنهم الجديدة المملوكة، وتحولهم من مستأجرين إلى متملكين.

19، انخفاضًا سنويًّا للربع الـ17 على التوالي وصلت نسبته إلى 3.8%. وسجل الرقم القياسي للقطاع السكني للفترة نفسها انخفاضًا سنويًّا بنسبة 4.8 في المئة، ولحق بهما في الاتجاه نفسه الرقم القياسي للقطاع التجاري بانخفاض سنوي بلغت نسبته 1.8%.





وأظهرت مؤشرات التقرير الأخير للرقم القياسي لأسعار العقارات على مستوى مناطق المملكة، احتلال منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث أكبر نسبة انخفاض مقارنة بسنة الأساس 2014، بنسبة وصلت إلى 24.7 في المئة، تلاها في المرتبة الثانية منطقة القصيم بنسبة انخفاض بلغت 21.1%، فيما حلت منطقة المدنية المنورة في المرتبة الأخيرة كأقل نسبة انخفاض في الرقم القياسي العام لم تتجاوز 7.2%.





وعلى مستوى الرقم القياسي للقطاع السكني، جاءت منطقة الباحة في المرتبة الأولى كأكبر نسبة انخفاض مسجلة 24.5%، ثم منطقة تبوك بنسبة انخفاض بلغت 23.2%، فيما حلت منطقة جازان في المرتبة الأخيرة كأقل نسبة انخفاض في الرقم القياسي للقطاع السكني بلغت 6.0%.