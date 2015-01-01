"برلماني": اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب رسالة إلى العالم

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمؤتمرات الشباب بشكل دورى يؤكد اهتمام الدولة بالشباب وأهمية التواصل معهم بشكل دائم وهو ما لم يتوافر فى العهود السابقة.





وأشار "أبو العلا"، فى بيان له اليوم، إلى أن اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب فى دورته الحالية بمثابة رسالة للعالم إلى المصريين لديهم القدرة على الإنجاز على أرض الواقع والذى يتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التى تشهدها مصر فى شتى المجالات.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى أكد منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة أن مصر لن تبنى إلا بالعرق والعمل، لافتا إلى أن الشباب كان لهم دورا كبيرا بالقترة الماضية تمثلت فى مقترحات تم تطبيقها ومشاركتهم فى كافة المحافل.