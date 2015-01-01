"برلماني": اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب رسالة إلى العالم
الأحد 28/يوليه/2019 - 03:33 م
عبداللطيف هيبة
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمؤتمرات الشباب بشكل دورى يؤكد اهتمام الدولة بالشباب وأهمية التواصل معهم بشكل دائم وهو ما لم يتوافر فى العهود السابقة.
وأشار "أبو العلا"، فى بيان له اليوم، إلى أن اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب فى دورته الحالية بمثابة رسالة للعالم إلى المصريين لديهم القدرة على الإنجاز على أرض الواقع والذى يتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التى تشهدها مصر فى شتى المجالات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى أكد منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة أن مصر لن تبنى إلا بالعرق والعمل، لافتا إلى أن الشباب كان لهم دورا كبيرا بالقترة الماضية تمثلت فى مقترحات تم تطبيقها ومشاركتهم فى كافة المحافل.
Advertisements
المزيد عن: محافظات مجلس النواب البرلمان أخبار مصر
- برلماني: مبادرة "اسأل الرئيس" كسرت الحاجز النفسي بين المواطن والمسئول
- رسالة للعالم أجمع.. برلمانيون يُطالبون "السيسي" بعقد مؤتمر الشباب الخامس بالشيخ زويد
- أحد مؤسسي تمرد: السيسي دفع بالشباب إلى المقدمة (فيديو)
- من جاور "السيسي" يسعد.. حكاية شاب جلس بجانب الرئيس: هنتخبه (صور)
- طاهر أبوزيد: اختيار جامعة القاهرة لعقد مؤتمر الشباب يؤكد أن التعليم أولوية لدى الدولة
- ننشر محاور النقاش في المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية
- "إنجاز تاريخي".. ماذا قالوا عن اختيار العاصمة الإدارية لمؤتمر الشباب؟