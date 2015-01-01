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"تعليم الطائف" تخصص 36 مدرسة للطفولة المبكرة

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:48 م
تعليم الطائف تخصص 36 مدرسة للطفولة المبكرة
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خصصت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، 36 مدرسة للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ، والتي سيتم فيها دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية (أول، ثاني، ثالث ابتدائي)، موزعة على محافظة الطائف والإدارات خارج النطاق، وتتبعها تعليميًّا. 

ويأتي هذا ضمن استعدادات تعليم الطائف للعام الدراسي الجديد، بعد أن شرعت وزارة التعليم في تطبيق «مشروع الطفولة المبكرة» وإسناد تدريسها لمعلمات مؤهلات، وبما يُحقق الدمج النفسي والتربوي والتعليمي السريع والسهل للطالب بين مرحلتي الروضة والصفوف الأولية.

وبلغ عدد الفصول بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة 250 فصلًا موزعة ما بين رياض أطفال وصفوف أولية، فيما يبلغ عدد الطلاب بهذه المدارس نحو 5 آلاف تلميذ وتلميذة، منهم 1440 في رياض الأطفال، و2749 في الصفوف الأولية. 
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