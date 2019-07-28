هكذا هنأ محمد محسن زوجته هبة مجدي بعيد ميلادها (صورة)

هنأ المطرب محمد محسن زوجته الفنانة هبة مجدي بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الأحد.





ونشر "محسن" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "انستجرام" صورة تجمعه بزوجته، باللونين الأبيض والأسود.





وأرفق "محسن" الصورة بتعليق: "كل سنة وأنت حبيبتي وماما دهب. ربنا يديمك علينا نعمة في حياتنا ويخليكي لكل حبايبك".

