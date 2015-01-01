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التحالف العربي: لا صحة لاستهداف ميليشيات الحوثي لمطار نجران

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:45 م
التحالف العربي: لا صحة لاستهداف ميليشيات الحوثي لمطار نجران
العقيد الركن تركي المالكي
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وكالات
 
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أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف العربي أحبط محاولة حوثية لاستهداف مدينة نجران السعودية.

 

وقال المالكي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن قوات التحالف أسقطت طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي حاولت استهداف نجران.

 

وأضاف أن: "التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي".

 

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، أنه لا صحة لما نشرته ميليشيات الحوثي عن استهداف مطار نجران، وأنها محاولات "زائفة" للحوثي لرفع الروح المعنوية لمقاتليها، بينما في الحقيقة، لا توجد أي انتصارات للميليشيات الحوثية.

 

واستنكر المالكي العمليات الممنهجة من الحوثي لاستهداف المطارات المدنية، مؤكدا أن التحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي والتي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون.

 

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المزيد عن: مطار نجران العقيد الركن تركي المالكي الحوثيين التحالف العربي
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