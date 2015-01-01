أمير عسير يطلق مبادرة "كذا أجمل".. 36 ساعة لطمس جميع التشوهات على الجدران

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم إشارة بدء الأعمال الميدانية لمبادرة «عسير كذا أجمل».





وقال الأمير تركي بن طلال، في رسالته التي أطلق بها المبادرة للجان عبر البث المباشر من غرفة العمليات الرئيسة بمقر هيئة تطوير عسير: «إنه يوم مبارك وصباح عظيم لوطننا، بعد 36 ساعة من هذه اللحظة ستطمس جميع التشوهات على جدراننا، وستصير عسير كذا أجمل بإذن الله ».





ووجه أمير عسير اللجان التنفيذية باستدامة مبادرة «كذا أجمل» من خلال توظيف النشاط المدرسي طوال العام، ودعوة المعلمين والمعلمات لغرف العمليات وإثارة النقاش حول المبادرة بالإضافة إلى الأماكن العامة، والتنسيق مع الأئمة والخطباء ودعوتهم لتجسيد شخصية الإمام الفاعل بالمجتمع، حاثًّا الأسر على زيارة غرف العمليات والاطلاع على سير العمل فيها.