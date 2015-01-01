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"الصحة" تعلن تخصيص 30 ألفًا من "الأبطال" لخدمة ضيوف الرحمن

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:39 م
الصحة تعلن تخصيص 30 ألفًا من الأبطال لخدمة ضيوف الرحمن
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تخصيص 30 ألفًا من أبطالها في خدمة ضيوف الرحمن، في إطار مبادرة «حج بصحة».

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، نشرت الوزارة، «إنفوجراف» بعنوان «الصحة في خدمة ضيوف الرحمن.. إحصائيات مكة المكرمة والمدينة المنورة»، مشيرة إلى مشاركة 30 ألفًا مما أسمتهم «أبطال الصحة» في خدمة حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى 156 مركزًا صحيًا، و25 مستشفى، بإجمالي 5000 سرير تنويم، وتخصيص 180 سيارة إسعاف لخدمة المرضى وأصحاب الحالات الحرجة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد النقاط الطبية في قطار المشاعر بلغت 18 نقطة، و16 مركز طوارئ على جسر الجمرات.
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