غدا.. رواق الجامع الأزهر ينظم ندوة عن الأمن الفكري في الإسلام

يعقد رواق الجامع الأزهر، غدًا الاثنين، في تمام السابعة مساء، ندوة بعنوان" الأمن الفكري في الإسلام" وذلك ضمن سلسلة ندوات "شبهات وردود" التي ينظمها الجامع الأزهر، لمكافحة التطرف الفكري والغلو، وحماية الشباب من الوقوع في براثن الفكر المتطرف.





يحاضر في الندوة كل من عبد الله عبد الغني سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وعبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، و عمر غانم أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، ويدير الندوة عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، المشرف العام على الرواق الأزهري.





وتهدف سلسلة ندوات "شبهات وردود" إلى تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور أرواقة الجامع الأزهر، وفتح الباب للإجابة على ما يدور في أذهانهم من تساؤلات واستفسارات؛ لدحض شبهات التطرف والإرهاب، وتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، والإسهام في توعية أبناء المجتمع بما يضمن استقرار الأوطان.





يأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.



