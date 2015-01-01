"النقل" تعلن مستجدات إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
الأحد 28/يوليه/2019 - 02:37 م
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، انعقاد اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والمختصين بجهاز النقل البري الداخلي والدولي لمتابعة المستجدات الخاصة بإنشاء الجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأضافت الوزارة أنه تم استعراض عمل اللجان المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية للجهاز والهيكل التنظيمي ولجنة تسيير أعمال النقل البرى للركاب / البضائع، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من عمل هذه اللجان خلال توقيتات محددة نظرا لأهمية تفعيل الجهاز.
وأشارت النقل إلى أن الجهاز سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وأوضحت الوزارة أن الجهاز سيقوم بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالاتفاق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.
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