حافظ السبسي لسامية عبّو: '' مرحبا بك في بيتنا متى شئت''

نشر نجل رئيس الجمهورية الراحل حافظ قايد السبسي تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك خصّصها للنائب سامية عبّو التي صرحت لموزاييك أنّه ''لا تجوز على الرئيس الراحل إلا الرحمة.. لو أنه ظلمني فأنا أسامحه، ولو حدث أن ظلمته فليسامحني''.

وكتب حافظ قايد السبسي "تلقينا حديث النائب سامية عبو عن الراحل الباجي قائد السبسي بكل تأثر واحترام وإننا كعائلة الفقيد إذ ننظر بعين التقدير لكل من شاطرنا حزننا على رحيل المرحوم وخاصة من خصومه السياسيين فإننا نقول للسيدة سامية عبو مرحبا بك في بيتنا متى شئت لتقديم التعازي لعائلة الفقيد".