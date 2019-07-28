على طريقة "السقا".. أحمد سعد يستعرض مهاراته في ركوب الخيل (صور)
الأحد 28/يوليه/2019 - 02:22 م
نور طلعت
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نشر الفنان أحمد سعد، صور له أثناء ممارسته لرياضة الفروسية، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
وعلق سعد علي الصور وكتب:"الحمد لله .. صور تجمع بين الخيل العربي الاصيل والاهرمات الاصيله..في مصر الاصيله ..ومش هتكلم عن الفارس"، وإنهالت التعليقات علي الصور من قبل المتابعين.
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