الجديع: الهلال السعودي أخطأ في صفقة "عموري"
الأحد 28/يوليه/2019 - 02:27 م
محمد صلاح
Advertisements
Advertisements
أعلن الناقد الرياضي السعودي الشهير ناصر الجديع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن إدارة الهلال السعودي قد أخطأت في التعامل في موقفهم من رحيل نجم الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن عموري عن الفريق حيث يرى أنه من الصعب تعويض لاعب بنفس القيمة.
وأوضح أن مستقبل
اللاعب غامض للغاية حيث لم يحسم وجهته سواء بالعودة إلى فريقه السابق العين أو الانتقال
إلى الاحتراف الخارجي مما يجعل الموقف مبهم وأكثر تعقيدًا كما يرى.
ويرى أن مجلس إدارة
نادي الهلال السعودي كان يجب أن يحتفظ بوجود عموري في الفريق من أجل المنافسة على البطولات
كلها الموسم القادم حيث يمتلك اللاعيبة قيمة كبيرة للغاية
Advertisements
المزيد عن: ناصر الجديع عموري صفقات الهلال الهلال السعودي اخبار الرياضة
- عاجل.. هل يقود عموري الهلال السعودي في الموسم الجديد ؟
- عروض صينية وعربية تنهال على "عموري"
- العين يفتح المزاد على بيع عموري
- بأوامر من خيسوس.. الهلال السعودي يتخلى عن نجمي الفريق
- 3 ساعات تفصل "عموري" عن الوصول للرياض
- ماذا قالت الصحف الإماراتية عن انتقال "عموري" للهلال السعودي
- العين الإماراتي يدعم "عموري" في الهلال السعودي
- بعد إصابة "عموري".. 3 لاعبين قادرين على خلافة "ميسي" العرب في تشكيلة الهلال
- هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تؤكد جاهزيتها لنقل الدوري السعودي
- أهلي دبي والجزيرة والعين يتصارعون على ضم عموري