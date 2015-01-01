الجديع: الهلال السعودي أخطأ في صفقة "عموري"

أعلن الناقد الرياضي السعودي الشهير ناصر الجديع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن إدارة الهلال السعودي قد أخطأت في التعامل في موقفهم من رحيل نجم الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن عموري عن الفريق حيث يرى أنه من الصعب تعويض لاعب بنفس القيمة.

وأوضح أن مستقبل اللاعب غامض للغاية حيث لم يحسم وجهته سواء بالعودة إلى فريقه السابق العين أو الانتقال إلى الاحتراف الخارجي مما يجعل الموقف مبهم وأكثر تعقيدًا كما يرى.

ويرى أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي كان يجب أن يحتفظ بوجود عموري في الفريق من أجل المنافسة على البطولات كلها الموسم القادم حيث يمتلك اللاعيبة قيمة كبيرة للغاية