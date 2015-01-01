سلسبيل القليبي: ''مشروع تعديل القانون الانتخابي قُبر''

اعتبرت سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري أنّ غياب المحكمة الدستورية لم يكن عائقا أمام نقل السلطة بكل سلاسة وتسليمها في كنف القانون لمحمد الناصر بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ومن المفروض أن يتم احترام المواعيد الانتخابية مع التعديلات المنجزة من طرف هيئة الانتخابات من أجل البقاء في حدود الـ90 يوما التي يسمح بها الدستور للرئاسة المؤقتة.

وتابعت ''الدستور يمنح كل صلاحيات رئيس الجمهورية للرئيس المؤقت الا تعديل الدستور والعرض على الاستفتاء وحل مجلس النواب ''.

وقالت إنّ ''آخر عمل للرئيس الراحل هو الامضاء على دعوة الناخبين للإنتخابات ما يعكس تعلقه رغم وضعه الصحي بضرورة احترام المواعيد الدستورية وتكريس الديمقراطية بإجراء الانتخابات في موعدها''.

أما فيما تعلق بتعديل القانون الانتخابي أكّدت سلسبيل القليبي أنّ الحديث عن هذا الملف انتهى بمجرد انتهاء الآجال القانونية لختمه، قائلة ''مشروع تعديل القانون الانتخابي قُبر وحسم أمره بعدم ختمه''.



