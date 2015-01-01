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ترشح 24 قائمة للانتخابات التشريعية القادمة بدائرة تونس 1

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:31 م
ترشح 24 قائمة للانتخابات التشريعية القادمة بدائرة تونس 1
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محمد وليد الجموسي
 
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 بلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة بدائرة تونس 1، 24 قائمة منها 13 حزبية و 8 قائمات مستقلة و 3 قائمات ائتلافية، وذلك وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات صالح الرياحي. 
وأضاف الرياحى اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه من المنتظر أن يتضاعف عدد هذه القائمات مع نهاية موعد قبول الترشحات الموافق ليوم غد 29 جويلية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مختلف الملفات المترشحة قد احترمت كل الشروط الواردة في القانون الانتخابي، وامتثلت لمختلف توصيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وذكر أن الهيئة الفرعية كانت قبلت ترشحات 44 قائمة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014 من بين 56 قائمة ، مبينا في السياق ذاته أنه ومقارنة بالانتخابات السابقة ، فان مختلف مطالب القائمات المترشحة للانتخابات القادمة كانت "جدية" ولم تشهد اي نقص على مستوى الوثائق والإجراءات التي ينص عليها القانون الانتخابي .
وللاشارة فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد انطلقت منذ يوم الإثنين 22 جويلية الجاري وإلى حدود 29 من نفس الشهر في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم.
وجدير بالتذكير فإن عدد المسجلين بالهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1، قد بلغ حوالي 400 ألف ناخب. 
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