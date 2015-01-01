المواقع الاخبارية الوطنية والعالمية تشيد بحسن تنظيم جنازة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي

سلطت صفحات عدد من المواقع الاخبارية الالكترونية الوطنية والعالمية ، اليوم الاحد ، الضوء على الجنازة الوطنية المهيبة لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي التي انطلقت، امس السبت ، من قصر قرطاج في اتجاه مقبرة الجلاز. وقد اشادت مختلف المواقع بحسن التنظيم ووحدة الشعب التونسي الذي هب لتشييع رئيسه الى مثواه الاخير .

وتطرق موقع "سبوتنيك " في مقال بعنوان" موكب مهيب ...هكذا ودع التونسيون السبسي لمثواه الاخير " الى الجنازة الوطنية للرئيس الراحل التي شهدت حضورا كبيرا من المواطنين، الذين لم يترددوا في توديع الرئيس وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، حيث تجمهر آلاف التونسيين على طول طريق مسار الجنازة من الجانبين، كما عرف شارع الحبيب بورقيبة (في قلب العاصمة) حضورا مكثفا للمواطنين، الذي هتفوا باسم تونس و تمنوا الرحمة للرئيس الراحل .

واضاف الموقع ، ان محيط المقبرة شهد انتشارا أمنيا مكثفا، إضافة إلى المواطنين، الذين أتوا لتوديع الرئيس إلى مثواه الأخير إضافة الى عدد كبير من الشخصيات الوطنية على غرار وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الذي افاد في تصريح للموقع " إن رحيل الباجي قايد السبسي هو خسارة للتونسيين جميعا على اختلاف مشاربهم، مؤكدا أن الباجي كان من أشد الداعمين للوحدة الوطنية .

ونشر موقع قناة " فرانس 24 بالعربية "مقالا تحت عنوان " تونس تودع رئيسها الراحل في جنازة تاريخية " اشارت من خلاله الى ان تونس عاشت السبت يوما تاريخيا بتوديع أول رئيس انتخب ديمقراطيا وبصفة مباشرة إلى مثواه الأخير في جنازة حضرها زعماء وشخصيات عالمية ودولية أثنوا على مسيرة الباجي قايد السبسي السياسية وحنكته على رأس السلطة في بلد لا يزال في طريقه نحو بناء الديمقراطية.

واشار الموقع الى انها المرة الأولى التي تقام فيها جنازة مهيبة لرئيس دولة تونسية توفي وهو على رأس السلطة ، مضيفا ان نعش الرئيس التونسي لف بعلم البلاد قبل انطلاق موكب الجنازة من مقر إقامته بـ"دار السلام" على متن شاحنة عسكرية إلى قصر قرطاج حيث تم تأبينه من قبل الرئيس المؤقت محمد الناصر .

اما موقع موقع "بي بي سي العربية " فقد كتب بالدموع والاعلام التونسيون يودعون الباجي قايد السبسي الى مثواه الاخير وسط اجراءات امنية مشددة وحضور قيادات دولية .

واضاف الموقع ، ان الصحف التونسية الصادرة يوم السبت اتشحت بالسواد حدادا على الرئيس السبسي حيث تصدرت صور الرئيس الراحل الصفحات الأولى مع كلمات الرثاء والثناء، بالإضافة إلى التساؤل حول مستقبل البلاد بعد رحيله.

وجاء في موقع "روسيا اليوم " ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القى كلمة استثنائية خلال تابين الرئيس التونسي الراحل، حيث قال ان السبسي تميز بالانفتاح ومكن المرأة من مكانة غير معهودة ودافع عن المساواة بينها وبين الرجل بكل شجاعة.

واضاف ماكرون ، "انه تعلم الكثير من الرئيس الراحل السبسي الذي كان رجلا حكيما وسياسيا "مخضرما " وتحمل الكثير من أجل بلاده .

وقد اشار موقع " سكاي نيوز العربية " تحت عنوان " في وداع السبسي كلمات مؤثرة بحق رجل الديمقراطية " الى ان الشعب التونسي، ودع رئيسه الراحل الباجي قايد السبسي، بحضور رؤساء ومسؤولين كبار من دول عدة عربية وأوروبية وأفريقية الذين قدموا شهادات مؤثرة في حق رجل الديمقراطية التونسية كما وصفوه.

واضاف الموقع ، ان موكب الجنازة الوطنية جاب معظم شوارع العاصمة التونسية، قبل أن يواري الثراء في مقبرة "الزلاج" وهي المقبرة الرئيسية في مدينة تونس وتقع على المدخل الجنوبي ، مشيرا الى ان الرؤساء اشادوا أثناء مراسيم التشييع الأخير بمسيرة الراحل السياسية وفترة حكمه للبلاد .

وافاد موقع جريدة " اليوم السابع" ان التوانسة رفعوا اعلام تونس وصور الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ، اول رئيس منتخب بشكل حر وديمقراطي في البلاد ، مودعين السبسي بالبكاء والدموع .

وفي سياق متصل ، اورد موقع " راي اليوم " مقالا تحت عنوان " " تونسيون يودعون السبسي بالدموع والزغاريد " اشارت من خلاله الى ان دموع التونسيين اختلطت خلال موكب تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بموجات التصفيق والزغاريد مرددين النشيد الوطني ورافعين العلم الوطني .

ونشر موقع " الشارع المغاربي " تدوينة لأحمد قنديل عضو اتحاد الكتاب المصريين الذي ابدى اعجابه بالشعب التونسي وبمؤسسات الدولة بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الخميس المنقضي وتشييعه جنازته في موكب مهيب .

واضاف موقع اذاعة "جوهرة اف ام " ، ان معمرة بالغة من العمر 99 سنة "امي خوجة" عبرت خلال متابعتها موكب تشييع جنازة الرئيس الراحل الفقيد الباجي قايد السبسي عن شعورها بالم شديد مستحضرة مراحل من مسيرتها المهنية معه .

واشارت المعمرة في مداخلة هاتفية ، الى انها عملت مع الرئيس الراحل في الخمسينات وكانت تلتقي به خلال الاجتماعات النقابية والوطنية .

واورد موقع قناة " نسمة " تصريحا للأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش الذي افاد بان الراحل الباجي قائد السبسي، هو رجل دولة ومثقف، ورجل حوار وهو أيضا صاحب نكتة، يقبل اختلاف الرأي، ذو تجربة طويلة بتقلده العديد من المناصب" ، مضيفا ان تونس خسرت رئيسا وزعيما في فترة حساسة .

وعبر البكوش ن أمله في أن يواصل الذين سيأتون من بعده على نفس الدرب لأن الشعب مازال ينتظر الاحسن والأفضل، من الثورة إلى اليوم .

ونقل نفس الموقع ، ان الإعلامي المصري عمرو أديب، وصف رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، بأنه رجل عظيم، ورجل سياسة مخضرم يعمل في مجال السياسة.

وقال عمرو أديب، في برنامج "الحكاية " على " ام بي سي مصر " إن تونس دولة لديها أصول الديمقراطية والتدرج الديمقراطي، والآلية الديمقراطية''، مضيفا ' ان الرئيس الراحل استطاع تجنيب تونس الكثير من الخلاف وفي تونس لديهم القدرة على الانتقال السلمي للسلطة رغم أنه بلد مستهدف بالإرهاب، وفق تعبيره .

وذكر موقع " راديو ماد " نقلا عن مجلة "ليدرز " ان ملك الأردن عبد الله الثاني، وزوجته الملكة رانيا، يؤديان غدا الإثنين زيارة إلى تونس، لتقديم التعازي في وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي .

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية المهندس موسى المعايطة، قد حضر أمس السبت مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.

واضاف نفس الموقع ، ان النابغة التونسي أمير الفهري اكد خلال مداخلة في برنامج "الويكاند" ، أن لقاءه برئيس الجمهورية الراحل ، الفقيد الباجي قائد السبسي ، كان تاريخيًّا ، قائلا : "أقوى لحظة تاريخية في حياتي وقت اللي قابلت الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

واورد موقع اذاعة " شمس اف ام " تصريحا للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عبر فيه عن إعجابه بالتكريم الذي قدمه الشعب التونسي للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بعد أن حضر بكثافة الجنازة الوطنية المهيبة .

وقال الطبوبي ، في تصريح للاذاعة ، إن الشعب التونسي 'أظهر اليوم التفافا حول الراية الوطنية وحول الباجي قايد السبسي ، مشيرا الى ان النجمة والهلال والراية الوطنية تبقى فوق كل اعتبار مهما كانت الاختلافات .

(وات)