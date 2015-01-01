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مهنيو قطاع النقل غير المنتظم بأريانة يؤجلون تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية الى 5 اوت 2019

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:28 م
مهنيو قطاع النقل غير المنتظم بأريانة يؤجلون تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية الى 5 اوت 2019
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محمد وليد الجموسي
 
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 أعلن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأريانة، عن تأجيل الوقفة الإجتجاجية لقطاع النقل غير المنتظم إلى يوم الاثنين 5 أوت 2019 ، بعدما كانت مبرمجة ليوم غد الاثنين. 
وأضاف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأريانة، في بلاغ له، أنّ تأجيل الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها أمام مقر بلدية اريانة، ياتي على إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ومراعاة لفترة الحداد والظروف التي تمر بها البلاد.
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