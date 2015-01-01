بعد ارتفاع سعر البنزين.. حساب المواطن يُعلن عن رابط لمعرفة قيمة الاستحقاق
الأحد 28/يوليه/2019 - 02:18 م
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بعد ارتفاع وزيادة أسعار البنزين، كشف حساب المواطن عن رابط لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية فقط من هنا portal.ca.gov.sa
وجاء هذا ردا على مستفيد سعودي يسأل عن زيادة حساب المواطن والمبلغ الذي سيأخده بعد\ ارتفاع سعر البنزين.
وقال حساب المواطن إنه تم تغطية فرق الزيادة الحالية بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري.
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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