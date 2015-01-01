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وصول 997.846 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:24 م
وصول 997.846 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (997.846) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (943.410) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (44.078) حاجاً, وعبر البحر (10.358) حاجاً، وذلك بزيادة (98.500) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%) تقريباً.
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