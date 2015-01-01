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الإفتاء توضح حكم أداء صلاة الجنازة في عدم وجود ميت

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:24 م
الإفتاء توضح حكم أداء صلاة الجنازة في عدم وجود ميت
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هدى عبدالرازق
 
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وجه شخص سؤالا إلى صفحة دار الافتاء الرسمية، قائلا: "هل يجوز أن يصلي أحد صلاة الجنازة بعد كل صلاة بدون وجود ميت؟".

ومن ناحيته، أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أن فقهاء الشافعية كانوا يصلون كل يوم بعد العشاء صلاة الجنازة على كل من توفوا في سائر الأرض، ولم يصلي عليهم أحد، موضحًا أن صلاة االجنازة من فروض الكفاية.
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