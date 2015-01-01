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أبرار بخاري تحقق الميدالية البرونزية في بطولة الحسن المفتوحة للتايكوندو بالأردن

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:15 م
أبرار بخاري تحقق الميدالية البرونزية في بطولة الحسن المفتوحة للتايكوندو بالأردن
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حققت اللاعبة السعودية للتايكوندو أبرار بخاري الميدالية البرونزية في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكوندو لعام 2019، المقامة حالياً بالأردن والمصنفة من الاتحاد العالمي للعبة.


ونالت بخاري الميدالية البرونزية لوزن تحت ٥٧ كجم بعد تفوقها أمس على لاعبة المنتخب الإماراتي، لتحصد ثاني ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها بعد البرونزية التي حققتها في البطولة العربية ١١ للتايكوندو بالمغرب.
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