ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ثنائي الزمالك على أعتاب الدوري السعودي

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:17 م
ثنائي الزمالك على أعتاب الدوري السعودي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
 اقترب اثنان من لاعبي الكرة بفريق نادي الزمالك من الانتقال للدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وبات الثنائي محمود علاء وطارق حامد على مقربة من خوةض تجربة في الدوري السعودي عقب مباراة القمة التي تجمع الزمالك بالأهلي مساء اليوم الأحد.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر تأجيل مفاوضات عدد من الأندية السعودية الكبرى مع علاء وحامد إلى ما بعهد نهاية الدوي المصري، والذي سيُسدل الستار عليه مساء اليوم.

وكان اتحاد جدة السعودي قد دخل في مفاوضات قوية مع الزمالك لضم متوسط الميدان طارق حامد، في الوقت الذي أبدى الهلال رغبته في الظفر بالمدافع محمود علاء.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك