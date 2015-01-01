ثنائي الزمالك على أعتاب الدوري السعودي

اقترب اثنان من لاعبي الكرة بفريق نادي الزمالك من الانتقال للدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وبات الثنائي محمود علاء وطارق حامد على مقربة من خوةض تجربة في الدوري السعودي عقب مباراة القمة التي تجمع الزمالك بالأهلي مساء اليوم الأحد.





وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر تأجيل مفاوضات عدد من الأندية السعودية الكبرى مع علاء وحامد إلى ما بعهد نهاية الدوي المصري، والذي سيُسدل الستار عليه مساء اليوم.





وكان اتحاد جدة السعودي قد دخل في مفاوضات قوية مع الزمالك لضم متوسط الميدان طارق حامد، في الوقت الذي أبدى الهلال رغبته في الظفر بالمدافع محمود علاء.