استعدادًا للدورة الـ41.. "القاهرة السينمائي" يفتح باب التسجيل للسادة الصحفيين والإعلاميين

أعلنت المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فتح التسجيل للسادة الصحفيين والإعلاميين في دورته الـ41، والتي ستقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر 2019.

وكشفت إدارة المركز الصحفي بأن التسجيل للسادة الصحفيين والإعلاميين سيتم عبر الموقع الرسمي للمهرجان www.ciff.org.eg، في الفترة ابتداءً من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبلين، لاستخراج كارنية التغطية الصحفية.