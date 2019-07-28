هذه نصيحة يوسف الشريف لجمهوره قبل لقاء الأهلي والزمالك

شارك الفنان يوسف الشريف، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تغريدة له بشأن مباراة الأهلي والزمالك التي من المقرر أن تقام اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وقال يوسف الشريف: "الاهلى والزمالك .. لا للتعصب".





يذكر أن الاهلى يدخل هذه المباراة بعد أن حسم بطولة الدورى العام، بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.





يقوم حاليا الفنان يوسف الشريف بالتحضير الى مسلسله الجديد "النهاية" والذى يخوض به السابق الرمضانى فى عام 2020 وذلك مع المؤلف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى.



