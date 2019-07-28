ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هذه نصيحة يوسف الشريف لجمهوره قبل لقاء الأهلي والزمالك

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:12 م
هذه نصيحة يوسف الشريف لجمهوره قبل لقاء الأهلي والزمالك
يوسف الشريف
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شارك الفنان يوسف الشريف، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تغريدة له بشأن مباراة الأهلي والزمالك التي من المقرر أن تقام اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال يوسف الشريف: "الاهلى والزمالك .. لا للتعصب". 

يذكر أن الاهلى يدخل هذه المباراة بعد أن حسم بطولة الدورى العام، بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

يقوم حاليا الفنان يوسف الشريف بالتحضير الى مسلسله الجديد "النهاية" والذى يخوض به السابق الرمضانى فى عام 2020 وذلك مع المؤلف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى. 

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات الاهلي والزمال أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك