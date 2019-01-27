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أرقام مرعبة لـ"دي يونج" مع برشلونة

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:10 م
أرقام مرعبة لـدي يونج مع برشلونة
دي يونج
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الفجر الرياضي
 
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يبدو أن فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني الجديد سيصبح من الأساطير في تاريخ الفريق نظرًا لأن طريقة أداء الكرة السهلة التي يتميز بها تناسب الفريق الكتالوني.

ومرر دي يونج 38 تمريرة ناجحة في مباراة فيسيل كوبي الياباني وأخطأ مرتين فقط وقطع الكرة من الخصم 4 مرات ولم تقطع منه بتاتًا.

ولم يخطيء دي يونج خلال الشوط الثاني في مباراة برشلونة وتشيلسي الإنجليزي الودية استعدادًا للدوري الإسباني.


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