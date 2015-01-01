عاجل.. الزمالك ينهي صفقة نجم الوداد
الأحد 28/يوليه/2019 - 01:03 م
هاني عصام
Advertisements
Advertisements
أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك الاتفاق مع فريق الوداد المغربي على صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي برحيل كاسونجو كابونجو مقابل ضم محمد أوناجم جناح الفريق المغربي.
ووافق الزمالك
على رحيل كاسونجو مقابل ضم محمد أوناجم من الوداد المغربي لتدعيم صفوف القلعة
البيضاء.
Advertisements
المزيد عن: محمد اوناجم كاسونجو الزمالك اخبار الزمالك
- الزمالك يضحي بمهاجم الفريق من أجل الصفقة السوبر
- عاجل.. نجم الزمالك يرغب في الرحيل
- عاجل.. الزمالك يضم نجم الأسود
- أزمة جديدة.. حرمان الزمالك من خدمات خالد بوطيب أمام اتحاد طنجة
- "سرقوا حسابي" لبراءة المدير التنفيذي للزمالك من أزمة خالد بوطيب
- الزمالك يستغني عن نجميه ويتمسك بأيمن حفني
- مالاتيا سبور يكشف عن التفاصيل المادية لانضمام خالد بوطيب للزمالك
- خالد بوطيب في طريقه للكشف الطبي بالزمالك
- كواليس مفاوضات الزمالك مع الداهية بافيتيمبي جوميز
- عاجل.. مغربي جديد ينضم للزمالك