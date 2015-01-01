عاجل.. الزمالك ينهي صفقة نجم الوداد

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك الاتفاق مع فريق الوداد المغربي على صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي برحيل كاسونجو كابونجو مقابل ضم محمد أوناجم جناح الفريق المغربي.

ووافق الزمالك على رحيل كاسونجو مقابل ضم محمد أوناجم من الوداد المغربي لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.