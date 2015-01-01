ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الزمالك ينهي صفقة نجم الوداد

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:03 م
عاجل.. الزمالك ينهي صفقة نجم الوداد
محمد أوناجم
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك الاتفاق مع فريق الوداد المغربي على صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي برحيل كاسونجو كابونجو مقابل ضم محمد أوناجم جناح الفريق المغربي.

 

ووافق الزمالك على رحيل كاسونجو مقابل ضم محمد أوناجم من الوداد المغربي لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

 

 

Advertisements
المزيد عن: محمد اوناجم كاسونجو الزمالك اخبار الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك